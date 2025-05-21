فوائد الكريز، يقلل التهابات العظام والمفاصل ويساعد على النوم الهادئ

فوائد الكريز، الكريز من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ويستخدم في صناعة الحلوى لنكهته المميزة وكذلك لونه.

وفوائد الكريز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكريز (أو الكرز) من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ليس فقط لطعمه المميز بل أيضا لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، ويتميز الكريز بلونه الأحمر الداكن أو الفاتح وأحيانًا الأصفر، وهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة.

فوائد الكريز الصحية

فوائد الكريز الصحية

وأضاف السيد، أن من فوائد الكريز للصحة:

يحتوي الكريز على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين والكاروتينات، والتي تساهم في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة تسبب تلف الخلايا وتسهم في الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب والسرطان.

تشير الأبحاث إلى أن الكريز يمتلك خصائص مضادة للالتهابات بفضل احتوائه على مركبات الأنثوسيانين، وهذا يجعله مفيدًا في تقليل آلام المفاصل والتهابات العظام مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس.

تناول الكريز بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فهو يخفض مستويات الكوليسترول الضار ويرفع الكوليسترول الجيد، كما يساعد في تقليل ضغط الدم بفضل محتواه من البوتاسيوم والماغنيسيوم.

الكريز، خاصة الكريز الحامض، يحتوي على نسبة جيدة من الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، لذلك فإن تناول الكريز قد يكون مفيد للأشخاص الذين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم.

الكريز يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك، والألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتحسن امتصاص العناصر الغذائية.

تشير دراسات إلى أن استهلاك عصير الكريز الحامض قبل وبعد التمارين الرياضية قد يساعد في تقليل آلام العضلات وتحسين التعافي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب.

بفضل احتوائه على مركبات فينولية ومضادات أكسدة قوية، فإن الكريز يساعد في الوقاية من أنواع متعددة من السرطان عن طريق محاربة الجذور الحرة ومنع تلف الحمض النووي للخلايا.

رغم طعمه الحلو، فإن الكريز يمتلك مؤشر جلايسيمي منخفض نسبيا، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، لذلك يمكن لمرضى السكري تناوله بكميات معتدلة بعد استشارة الطبيب.

الفيتامين C الموجود في الكريز يعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الكريز يحتوي على مركبات تساهم في تحسين المزاج مثل السيروتونين، وهو مفيد في تخفيف القلق والتوتر وتحسين الحالة النفسية بشكل عام.

يمكن تناول الكريز طازج، أو استخدامه في العصائر، الحلويات، المربى، وحتى السلطات. كما يستخدم عصير الكريز الحامض كمكمل غذائي في بعض الحالات الرياضية والطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.