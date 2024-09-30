أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال وطرق علاجه

أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال، الكالسيوم من العناصر الغذائية المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا خاصة الصغار لأنه يقوى العظام والأسنان ويساعد على نمو الصغار بشكل صحى.

وأعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال، عديدة يجب على الأمهات التنبه لها حفاظا على نمو الطفل وصحة عظامه.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، يعتبر الكالسيوم من أهم العناصر التى يجب توافرها بنسبة جيدة في جسم الأطفال والكبار، فهو مهم للطفل والأم في تكوين الكتلة العضلية وتكوين العظام عند الطفل.

أسباب نقص الكالسيوم عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب نقص الكالسيوم عند الأطفال:

الاعتماد على الرضاعة الصناعية بألبان غير جيدة أو اللبن البقري

نقص فيتامين د ويمكن أن يحدث بنسبة كبيرة للاطفال التى لا تتعرض للشمس.

وجود خمول في عمل الغدة الدرقية.

سوء تغذية الطفل.

أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال

وتابع، من أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال:-

صعوبة النوم.العصبية.

ألم في العضلات.

رعشة للطفل.

حركة اهتزازية في الأطراف.

تشنجات.

نوبات فقدان الوعي.

علاج نقص الكالسيوم عند الأطفال

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن أفضل طرق علاج نقص الكالسيوم عند الأطفال:

المحافظة على الرضاعة الطبيعية للطفل.

تغذية الطفل بأطعمة غنية بالكالسيوم.

التعرض للشمس مما يساعد على زيادة نسبة فيتامين د.

الابتعاد عن اللبن البقري واللبن الصناعي غير المدعوم بالكالسيوم.

إعطاء الطفل فيتامينات تحتوي على الكالسيوم.

أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.