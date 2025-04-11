نقص كالسيوم الدم، الأعراض والمضاعفات وطرق العلاج والوقاية

يُعد نقص كالسيوم الدم، أو انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم، حالة طبية قد تتسبب في ظهور أعراض متنوعة تتراوح بين آلام العضلات والتعب في المراحل المبكرة. ولتعويض هذا النقص، قد يوصي الأطباء بزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو اللجوء إلى المكملات الغذائية.

وفي حال استمرار نقص الكالسيوم لفترات طويلة دون علاج، فإنه قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة تشمل تغيرات في الأسنان، وإعتام عدسة العين، واضطرابات في وظائف الدماغ، وهشاشة العظام التي تزيد من خطر الإصابة بالكسور.

تجدر الإشارة إلى أن نقص الكالسيوم قد لا يُظهر أي أعراض واضحة في بدايته، وعادةً ما يكون خفيفًا. إلا أنه، وبدون تدخل علاجي، يمكن أن يتطور ليصبح حالة تهدد حياة المريض، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يُعتبر الكالسيوم عنصرًا حيويًا للعديد من وظائف الجسم، وبالتالي فإن أي نقص فيه يمكن أن يُحدث تأثيرات واسعة النطاق، لا تقتصر على العضلات والعظام والأسنان فحسب، بل تمتد لتشمل الصحة النفسية أيضًا.

في الحالات التي يكون فيها نقص الكالسيوم ناتجًا عن عدم كفاية الاستهلاك الغذائي، غالبًا لا تظهر أعراض مبكرة. ومع ذلك، على المدى الطويل، قد يُصاب الفرد بهشاشة العظام وانخفاض في كثافة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

إلا أن الخبراء يؤكدون أن النظام الغذائي ليس هو السبب الرئيسي لنقص الكالسيوم في أغلب الأحيان. بل ينتج هذا النقص بشكل أساسي عن مشكلات صحية أو علاجات طبية معينة، مثل الفشل الكلوي، أو الخضوع لعملية استئصال المعدة، أو استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول.

أعراض نقص الكالسيوم

مشاكل العضلات: قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص الكالسيوم من أعراض مثل آلام وتشنجات وتقلصات في العضلات. بالإضافة إلى ذلك، قد يشعرون بألم في الفخذين والذراعين عند المشي أو الحركة، وتنميل ووخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين، وكذلك حول منطقة الفم. وقد تظهر هذه الأعراض وتختفي بشكل متقطع، ولكنها عادةً لا تزول مع النشاط البدني.

في الحالات الأكثر حدة من نقص الكالسيوم، قد تظهر أعراض أكثر خطورة مثل التشنجات، واضطرابات في نظم القلب التي قد تصل إلى حد الوفاة، والإرهاق الشديد.

الإرهاق: يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى شعور بالإرهاق الشديد، والذي يتضمن نقصًا في الطاقة وشعورًا عامًا بالخمول. وقد يعاني البعض أيضًا من الأرق. كما يمكن أن يشمل التعب المرتبط بنقص الكالسيوم الدوار والدوخة وضبابية الدماغ، التي تتميز بضعف التركيز والنسيان والارتباك.

أعراض الأظافر والجلد: يمكن أن يتسبب نقص الكالسيوم المستمر في ظهور بعض المشكلات الجلدية والأظافر، مثل جفاف الجلد، وجفاف أو تكسر أو هشاشة الأظافر، وخشونة الشعر، والثعلبة التي تؤدي إلى تساقط الشعر على شكل بقع، والأكزيما (التهاب الجلد الذي قد يسبب حكة أو بقع جافة)، والصدفية.

هشاشة العظام: تلعب العظام دورًا هامًا في تخزين الكالسيوم، وهي تحتاج إلى مستويات كافية منه للحفاظ على قوتها. وعندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الجسم بشكل عام، قد يقوم الجسم بسحب الكالسيوم من العظام لتعويض النقص، مما يجعلها هشة وأكثر عرضة للإصابة. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، وهي حالة تتميز بانخفاض في كثافة المعادن في العظام.

وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بالكسور، بالإضافة إلى الشعور بالألم ومشاكل في وضعية الجسم. وقد يستغرق ظهور هشاشة العظام والمضاعفات الأخرى لنقص الكالسيوم سنوات عديدة.

متلازمة ما قبل الحيض الحادة: ربطت بعض الدراسات انخفاض مستويات الكالسيوم بمتلازمة ما قبل الحيض الحادة. وقد أفاد مشاركون في دراسة بتحسن في الحالة المزاجية وانخفاض في معدلات احتباس السوائل بعد تناول 500 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا لمدة شهرين.

وفي دراسة، خلص الباحثون إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د والكالسيوم خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية قد يساهم في ظهور أعراض متلازمة ما قبل الحيض، واقترحوا أن المكملات الغذائية قد تساعد في تخفيف هذه الأعراض.

مشاكل الأسنان: عندما يفتقر الجسم إلى الكالسيوم، فإنه يسحبه من مصادر أخرى مثل الأسنان. وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الأسنان، بما في ذلك تسوس الأسنان، وهشاشة الأسنان، وتهيج اللثة، وضعف جذور الأسنان. كما أن نقص الكالسيوم لدى الرضع قد يعيق نمو الأسنان بشكل سليم.

الاكتئاب: تشير بعض الأدلة إلى وجود ارتباط محتمل بين نقص الكالسيوم واضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب. ومع ذلك، لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه العلاقة.

وينصح الأطباء أي شخص يشتبه في أن نقص الكالسيوم يساهم في ظهور أعراض الاكتئاب باستشارة الطبيب، الذي قد يوصي بإجراء فحوصات لمستويات الكالسيوم في الدم ووصف مكملات الكالسيوم إذا لزم الأمر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينبغي على أي شخص يعاني من أعراض قد تشير إلى نقص الكالسيوم استشارة الطبيب. يمكن للطبيب طلب إجراء فحوصات الدم اللازمة لتقييم مستويات الكالسيوم. ويُعرّف الأطباء نقص كالسيوم الدم بأنه انخفاض تركيز الكالسيوم في الدم إلى أقل من 8.8 ملليغرام لكل ديسيلتر.

تختلف الكمية الغذائية الموصى بها من الكالسيوم حسب العمر والجنس. للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عامًا، تبلغ الكمية الموصى بها 1000 ملغ يوميًا. ومع ذلك، يحتاج كبار السن إلى كمية أكبر، حيث يجب على الإناث بعمر 51 عامًا على الأقل والذكور بعمر 71 عامًا على الأقل تناول 1200 ملغ من الكالسيوم يوميًا.

المضاعفات المحتملة لنقص الكالسيوم

يرتبط نقص الكالسيوم بمجموعة من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل الأسنان، والاكتئاب، وأمراض جلدية مختلفة، وآلام المفاصل والعضلات المزمنة، والكسور، والنوبات، والإعاقة في الحالات الشديدة.

العلاج والوقاية من نقص الكالسيوم بالجسم

تعتبر إضافة المزيد من الكالسيوم إلى النظام الغذائي الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا لعلاج نقص الكالسيوم أو الوقاية منه.

تشمل بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، والفاصوليا، والتين، والبروكلي، والتوفو، وحليب الصويا، والسبانخ، والحبوب المدعمة، والمكسرات والبذور مثل اللوز وبذور السمسم.

وينصح الأطباء باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات الكالسيوم، حيث أن تناول كميات كبيرة منه، وهي حالة تُعرف باسم فرط كالسيوم الدم، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحصوات الكلى وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة.

وفي الحالات التي يكون فيها النقص حادًا أو لم تحقق المكملات الغذائية والتعديلات الغذائية نتائج كافية، قد يصف الطبيب حقن الكالسيوم.

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