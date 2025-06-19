خطورة نقص الكالسيوم وفيتامين د على الحامل وأهم الأعراض

رغم الأهمية القصوى لمعدني الكالسيوم وفيتامين "د" خلال فترة الحمل، فإن كثيرًا من السيدات يغفلن دورهما المحوري في حماية صحتهن وصحة الجنين، ما قد يعرضهن لمضاعفات قد تؤثر في المدى القريب والبعيد.

لماذا تحتاج الحامل إلى الكالسيوم؟

من جانبه قال الدكتور عمرو حسن أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ان الكالسيوم ليس فقط عنصر ضروري لتكوين عظام وأسنان الجنين، بل يساهم أيضا في تنظيم ضربات القلب وتقلص العضلات وانتقال الإشارات العصبية.

أوضح أن الدراسات تشير إلى أن انتظام مستوى الكالسيوم لدى الحامل يقلل من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.

وفي حال نقصه، يبدأ الجسم في سحب احتياجاته من مخزون عظام الأم، ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام لاحقًا.

دور فيتامين د: بوابة امتصاص الكالسيوم

أكد أن فيتامين د، المسؤول الأول عن تسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الجسم، كما يلعب دورًا مهمًا في دعم نمو الجهاز المناعي والعصبي للجنين، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى مشاكل في النمو الهيكلي للجنين مثل مرض الكساح، فضلًا عن زيادة احتمالية الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل، وقد يساهم في ظهور أعراض الاكتئاب بعد الولادة.

أعراض نقص الكالسيوم وفيتامين "د" لدى الحامل

قد تلاحظ الحامل بعض العلامات التي تشير إلى نقص الكالسيوم، مثل:

١- تقلصات عضلية متكررة، خاصة في الساقين

٢- الشعور بوخز أو تنميل في الأطراف

٣- ضعف الأسنان أو تسوسها

٤- أظافر هشة، وشعر متساقط وضعيف

٥- زيادة في انقباضات الرحم



أما نقص فيتامين "د" فقد يظهر في أعراض منها:

الشعور بالتعب المستمر والإرهاق

آلام مزمنة في الظهر والمفاصل

تقلبات مزاجية أو اكتئاب

ضعف عام في المناعة

بطء في التئام الجروح وازدياد الالتهابات

كيفية الحماية من مشكلات نقص فيتامين د؟

أشار أستاذ أمراض النساء والتوليد إلى التحاليل الدورية حيث يجب إجراء تحليل فيتامين "د" في بداية الحمل لتحديد مستواه بدقة.

نصح بضرورة الحصول على المكملات الغذائية حيث يمكن للطبيب وصف مكملات مناسبة حسب نتيجة التحاليل.

كما نصح بالتعرض للشمس: من 10 إلى 20 دقيقة يوميًا، ويفضل أن يكون التعرض للشمس بين الساعة 9 و11 صباحًا أو بعد 3 عصرًا.



مصادر الكالسيوم الطبيعية

كشف عن مصادر الحصول على الكالسيوم الطبيعية منها:

الحليب ومنتجات الألبان

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي

اللوز والسمسم

السردين



مصادر الحصول على فيتامين "د":

صفار البيض

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل

الأطعمة المدعمة مثل الحليب وعصير البرتقال

أكد استاذ امراض النساء والتوليد أن الاكتشاف المبكر لنقص الكالسيوم أو فيتامين "د" يتيح فرص أكبر للعلاج الفعال، ويمنع المضاعفات المستقبلية

ويجب على كل أم أن تتذكر أن الجنين يعتمد بالكامل على جسد الأم لتلبية احتياجاته، وإذا حدث نقص، فالأم أول من تتأثر.

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