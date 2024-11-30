أبرزها هشاشة العظام والاكتئاب، أعراض ومضاعفات نقص الكالسيوم بالدم

نقص الكالسيوم في الدم، أو انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل آلام العضلات والتعب، ولتعزيز مستويات الكالسيوم، قد يوصي الطبيب بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو تناول مكملات الكالسيوم.

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم على المدى الطويل إلى تغييرات في الأسنان، وإعتام عدسة العين، وتغيرات في الدماغ، وهشاشة العظام، مما يتسبب في هشاشة العظام، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ومع ذلك، قد لا يسبب نقص الكالسيوم أي أعراض مبكرة، وعادة ما يكون خفيفًا، ولكن بدون علاج، يمكن أن يصبح مهددًا للحياة.

أعراض نقص الكالسيوم في الدم

الكالسيوم ضروري للعديد من وظائف الجسم، لذلك يمكن أن يكون لنقصه تأثيرات واسعة النطاق، بما في ذلك على العضلات والعظام والأسنان، وكذلك على الصحة العقلية.

إذا كان انخفاض تناول النظام الغذائي مسؤولًا عن النقص، فعادةً ما لا توجد أعراض مبكرة، وعلى المدى الطويل، قد يعاني الشخص من هشاشة العظام، أو انخفاض كثافة العظام، وبدون علاج، يمكن أن يؤدي هذا إلى هشاشة العظام، أو هشاشة العظام.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي لا يكون مسؤولًا عادةً - فنقص الكالسيوم ينتج في المقام الأول عن مشاكل صحية أو علاجات، مثل الفشل الكلوي، أو إزالة المعدة، أو استخدام بعض الأدوية، مثل مدرات البول.

مشاكل العضلات

قد يعاني الشخص المصاب بنقص الكالسيوم من:

آلام العضلات، وتشنجات، وتشنجات

ألم في الفخذين والذراعين عند المشي أو الحركة

خدر ووخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين، وكذلك حول الفم

قد تأتي هذه الأعراض وتختفي، لكنها لا تميل إلى الاختفاء مع النشاط.

قد تشير الأحاسيس الأكثر تطرفًا إلى نقص أكثر شدة، مما قد يؤدي أيضًا إلى:

التشنجات

عدم انتظام ضربات القلب

الوفاة

التعب الشديد

ويمكن أن تسبب مستويات الكالسيوم المنخفضة التعب الشديد، والذي ينطوي على نقص الطاقة والشعور العام بالخمول، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الأرق.

يمكن أن يشمل التعب المرتبط بنقص الكالسيوم أيضًا الدوار والدوار وضباب الدماغ - والذي يتميز بنقص التركيز والنسيان والارتباك.

أعراض الأظافر والجلد

يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم الدائم ما يلي:

جفاف الجلد

أظافر جافة أو مكسورة أو هشة

شعر خشن

ثعلبة، مما يتسبب في تساقط الشعر في بقع

أكزيما، أو التهاب الجلد الذي يمكن أن يؤدي إلى بقع حكة أو جافة

الصدفية

هشاشة العظام

تخزن العظام الكالسيوم جيدًا، لكنها تتطلب مستويات عالية لتظل قوية، وعندما تكون مستويات الكالسيوم الإجمالية منخفضة، يمكن للجسم تحويل بعضه بعيدًا عن العظام، مما يجعلها هشة وعرضة للإصابة.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، وهو انخفاض في كثافة المعادن في العظام.

ويؤدي هذا إلى هشاشة العظام، مما يتسبب في ترقق العظام وزيادة تعرضها للكسور، بالإضافة إلى الألم ومشاكل في الموقف.

ويستغرق الأمر سنوات حتى يتطور هشاشة العظام والمضاعفات الأخرى لنقص الكالسيوم.

متلازمة ما قبل الحيض الشديدة

تم ربط مستويات الكالسيوم المنخفضة بمتلازمة ما قبل الحيض الشديدة.

أفاد المشاركون في إحدى الدراسات بتحسن الحالة المزاجية وانخفاض معدلات احتباس السوائل بعد تناول 500 مليجرام (مجم) من الكالسيوم يوميًا لمدة شهرين.

في دراسة أخري، خلص الباحثون إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د والكالسيوم خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية قد يساهم في ظهور أعراض متلازمة ما قبل الحيض، واقترح الفريق أن المكملات الغذائية قد تساعد في تخفيف الأعراض.

مشاكل الأسنان

عندما يفتقر الجسم إلى الكالسيوم، فإنه يسحبه من مصادر مثل الأسنان، ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل الأسنان، بما في ذلك:

تسوس الأسنان

أسنان هشة

لثة ملتهبة

جذور أسنان ضعيفة

كما أن نقص الكالسيوم عند الرضيع يمكن أن يضعف نمو الأسنان.

الاكتئاب

تشير بعض الأدلة إلى أن نقص الكالسيوم قد يكون مرتبطًا باضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب.

يجب على أي شخص يشتبه في أن نقص الكالسيوم يساهم في ظهور أعراض الاكتئاب استشارة الطبيب، وبعد فحص مستويات الكالسيوم لدى الشخص، قد يوصي الطبيب بمكملات الكالسيوم.

مضاعفات نقص الكالسيوم في الدم

تم ربط نقص الكالسيوم بما يلي:

مشاكل الأسنان

الاكتئاب

حالات جلدية مختلفة

آلام المفاصل والعضلات المزمنة

الكسور

النوبات

علاج نقص الكالسيوم في الدم والوقاية منه

الطريقة الأكثر أمانًا وسهولة لعلاج أو منع نقص الكالسيوم هي إضافة المزيد من الكالسيوم إلى النظام الغذائي.

وتشمل بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي

الفاصوليا

التين

البروكلي

التوفو

حليب الصويا

السبانخ

الحبوب المدعمة

المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز وبذور السمسم

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