محافظة الجيزة تعلن إعادة تشغيل مدينة الطلبة بإمبابة

أعلنت محافظة الجيزة عن إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2025 / 2026.



وتبدأ عملية التسكين في المرحلة الأولى بقبول الطلاب والطالبات من محافظة الجيزة، حيث يمكن للراغبين في الإقامة بالمدينة تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/ZUxShPoancxCVgSv5

وسيتم الإعلان قريبًا عن اللائحة الداخلية المنظمة للإقامة، والتي تشمل اللائحة المالية وشروط القبول فور اعتمادها.

