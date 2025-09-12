قافلة علاجية مجانية لعلاج الخيول والإبل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

نظمت محافظة الجيزة قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول والإبل بنزلة السمان بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، ضمن فعاليات البرنامج الوطني "معًا لحماية الخيول والإبل".

وأكدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أن تنظيم القافلة جاء بالتعاون بين مديرية الطب البيطري، وزارة الزراعة، وزارة السياحة والآثار، وبمشاركة مستشفى بروك الخيري لعلاج الخيول، مشيرة إلى أن هذه القوافل تسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للحيوانات المستخدمة في خدمة السياح والزوار، بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

حصيلة القافلة العلاجية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن القافلة أسفرت عن علاج 36 حصانًا من نزلات البرد والنزلات الشعبية، وعلاج 27 حصانًا من التهابات المفاصل وحالات العرج، وعلاج 46 جملًا من مرض الجرب، وعلاج 64 رأسًا من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام، وعلاج 37 حالة من الأمراض الباطنية، كما تم رش 125 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وإجراء 16 عملية جراحية بسيطة للجمال، وعلاج 46 جملًا من الطفيليات الداخلية.



كما شملت القافلة تنظيم ندوات إرشادية للمربين لرفع الوعي بأهم الأمراض التي تصيب الخيول والجمال وطرق العناية بها، ليصل إجمالي الحالات التي تمت معالجتها خلال القافلة إلى 397 حيوانًا.

دعم السياحة وحماية الحياة البرية

وأكدت محافظة الجيزة أن استمرار هذه القوافل يعكس حرص الدولة على حماية الخيول والإبل والارتقاء بمستوى الرعاية البيطرية لها، بما يساهم في تحسين الخدمة السياحية داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات، ويعزز مكانة مصر كواجهة سياحية عالمية.

