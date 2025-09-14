استعدادات مكثفة بمديرية تعليم الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المدارس استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومثالية للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

صيانة شاملة وتجهيز المرافق

وأكدت المديرية أن المدارس أنهت جميع أعمال الصيانة الشاملة للفصول الدراسية والمقاعد والأبواب والشبابيك، إلى جانب دهان الحوائط والجدران وتجميل الأفنية وتشجيرها، كما تم الانتهاء من تجهيز المرافق الأساسية مثل دورات المياه وتجديد شبكات الكهرباء، بما يضمن جاهزية البنية التحتية للعام الدراسي الجديد.

تسليم الكتب المدرسية وإعداد الجداول

وأوضحت مديرية تعليم الجيزة أنه تم تسلم الكتب المدرسية بالكامل وجارٍ توزيعها على الطلاب في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب الانتهاء من إعداد جداول الحصص للمعلمين، لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة.

وشددت المديرية على الالتزام الصارم بمعايير السلامة العامة والنظام داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لضمان نجاح العام الدراسي الجديد وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

