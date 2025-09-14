محافظة الجيزة تكثف حملات الصيانة للكباري والأنفاق والطرق

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ حملات مرور دورية على الكباري والطرق والأنفاق والمرافق الحيوية للتأكد من جاهزيتها الفنية وسلامتها الإنشائية.

وأكدت المحافظة أن الحملات يتم تنفيذها على مدار الساعة بجميع الأحياء والمراكز، بهدف مراجعة الحالة الفنية للمرافق والتدخل الفوري لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتغيير الأجزاء غير الصالحة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بجودة وأمان ويحافظ على الانسيابية المرورية داخل شوارع وميادين المحافظة.

خطة شاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية

وأوضحت محافظة الجيزة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة، مشيرة إلى أن المرافق العامة تعد ملكًا لجميع المواطنين ويجب الحفاظ عليها.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو ملاحظات يتم رصدها بالمرافق العامة من خلال الأرقام التالية: 33465048 / 33465046، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01016050453، وذلك لتسهيل سرعة الاستجابة وتنفيذ الإصلاحات في أقصر وقت ممكن.

