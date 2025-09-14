الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة تكثف حملات الصيانة للكباري والأنفاق والطرق

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

 أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ حملات مرور دورية على الكباري والطرق والأنفاق والمرافق الحيوية للتأكد من جاهزيتها الفنية وسلامتها الإنشائية.

وأكدت المحافظة أن الحملات يتم تنفيذها على مدار الساعة بجميع الأحياء والمراكز، بهدف مراجعة الحالة الفنية للمرافق والتدخل الفوري لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتغيير الأجزاء غير الصالحة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بجودة وأمان ويحافظ على الانسيابية المرورية داخل شوارع وميادين المحافظة.

خطة شاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية 

وأوضحت محافظة الجيزة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتعزيز المظهر الحضاري للمحافظة، مشيرة إلى أن المرافق العامة تعد ملكًا لجميع المواطنين ويجب الحفاظ عليها.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو ملاحظات يتم رصدها بالمرافق العامة من خلال الأرقام التالية: 33465048 / 33465046، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01016050453، وذلك لتسهيل سرعة الاستجابة وتنفيذ الإصلاحات في أقصر وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المظهر الحضاري المرافق العامة خدمة الواتساب شوارع وميادين المحافظة محافظة الجيزة عمال الصيانة

مواد متعلقة

حملة مكبرة بحي الطالبية لمواجهة ظاهرة النباشين بالمريوطية

محافظة الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات لمدة يوم لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي

قافلة علاجية مجانية لعلاج الخيول والإبل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

وزيرة البيئة تقرر صرف 3 آلاف جنيه مكافأة استثنائية للعاملين بمناسبة بدء الدراسة (خاص)

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

افتتاح معرض "أهلا مدارس" بالواحات البحرية لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

تعرف على عناوين معارض أهلًا مدارس بالجيزة لتوفير المستلزمات الدراسية

افتتاح 26 معرض أهلًا مدارس بالجيزة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وتورينو في الشوط الأول

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads