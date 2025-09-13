السبت 13 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حملة مكبرة بحي الطالبية لمواجهة ظاهرة النباشين بالمريوطية

حملة الضبط
حملة الضبط
شنّ حي الطالبية حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق لمواجهة ظاهرة النباشين بمنطقة المريوطية هرم، في استجابة فورية لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على الأحياء.

سرقة أجزاء من السور الحديدي والبلودرات

جاء ذلك عقب ورود عدة شكاوى من المواطنين تفيد بتمركز بعض النباشين في المنطقة وقيامهم بقطع الطريق على المارة باستخدام أسلحة بيضاء، إضافة إلى سرقة أجزاء من السور الحديدي والبلودرات الخاصة بالممشى السياحي بالمريوطية.

قاد الحملة المهندس حامد سلامة رئيس حي الطالبية، بمشاركة النقيب محمد إيهاب قائد شرطة النجدة بقسم الطالبية، وعلاء شوقي مشرف الحي لقطاع الجنوب، وأحمد السيد مدير إدارة الإشغالات بالقطاع الجنوبي، إلى جانب الأمين عبد اللطيف من شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين والتحفظ عليهم، وتم تسليمهم إلى قسم شرطة الطالبية، حيث حُرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار حملاتها الأمنية والخدمية للحفاظ على المظهر الحضاري للممشى السياحي بالمريوطية وضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

