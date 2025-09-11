الخميس 11 سبتمبر 2025
أخبار مصر

افتتاح معرض "أهلا مدارس" بالواحات البحرية لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

معرض أهلا مدارس بالواحات،
معرض أهلا مدارس بالواحات، فيتو
افتتح الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، معرض "أهلًا مدارس" بمدينة الباويطي، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.

ويأتي المعرض ضمن المبادرات الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يضم تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية تشمل الأدوات والحقائب والملابس والكراسات، تُعرض بأسعار مخفضة وبخصومات تصل إلى 30%.

وأكد رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية أن تنظيم المعرض يهدف إلى دعم المواطنين وتلبية احتياجات الطلاب، بما يسهم في تقليل الأعباء المادية على أولياء الأمور وضمان توافر السلع المدرسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.

