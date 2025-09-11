البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التدخل الفوري لفرق وزارة البيئة في واقعة العثور على تمساح حي مربوط الفم في مياه البحر بمنطقة أبو تلات غرب الإسكندرية، حيث تمت السيطرة عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

تفاصيل العثور على التمساح

وكان الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية قد تلقى بلاغًا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمي يفيد بعثور عمال شاطئ أبو تلات على تمساح نيلي حي يبلغ طوله نحو متر واحد يطفو على مياه البحر، بينما كان فمه مربوطًا بشريط محكم. وعلى الفور وجهت الوزيرة بسرعة التعامل مع الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية.

مصدر التمساح

وأوضحت الوزيرة أن التمساح النيلي لا يعيش في مياه البحر، مرجحةً أنه تم تربيته بطريقة غير قانونية من قبل أحد الأفراد، وعند زيادة حجمه أو الرغبة في التخلص منه تم إلقاؤه إما في مصرف أبو تلات الزراعي المتصل بالبحر أو مباشرة في البحر.

إجراءات وزارة البيئة

وأكدت د. منال عوض أنه تم تمشيط منطقة مصب مصرف أبو تلات بالكامل من قِبل باحثي جهاز شئون البيئة بالإسكندرية للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى، كما شددت على أن الوزارة تواصل جهودها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض، من خلال خطط تفتيش سنوية على الأسواق، والمزارع، والقرى السياحية، وأماكن بيع الحيوانات، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية.

دعوة لحماية الحياة البرية

وناشدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة المواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي، والامتناع عن الصيد الجائر أو تربية الكائنات البرية دون ترخيص، لما تمثله من أهمية في التوازن البيئي وصحة الإنسان، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية طبقًا لقانون البيئة والاتفاقيات الدولية.

كما خصصت الوزارة رقم واتساب 01222693333 للإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات صيد أو اتجار غير مشروع بالحياة البرية، على مدار 24 ساعة يوميًا.

