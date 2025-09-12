وزيرة البيئة تقرر صرف 3 آلاف جنيه مكافأة استثنائية للعاملين بمناسبة بدء الدراسة (خاص)

وافقت الدكتورة منال عوض القائمة بأعمال وزير البيئة على صرف مكافأة استثنائية بقيمة 3 آلاف جنيه للعاملين بالوزارة بمناسبة بدء الدراسة، وذلك دعمًا لهم لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلاب.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحفيز الكوادر العاملة، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يخدم مصلحة المجتمع، كما أوضحت أن صرف المكافأة سيتم وفق الإجراءات المالية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من العاملين الذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أنها تعكس اهتمام القيادة بدعمهم وتعزيز دورهم في نشر الوعي البيئي بين الأجيال الجديدة.

