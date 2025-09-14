بعد وفاة 4 أشخاص وإصابة 52 آخرين، حكم جديد في قضية تصادم القطارات بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حكمًا قضائيًا جديدًا في واحدة من القضايا المثيرة للجدل، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بحبس أربعة موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، في إعادة إجراءات محاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتسبب بالإهمال والخطأ في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، والذي أودى بحياة أربعة مواطنين وأصاب 52 آخرين.

تفاصيل قضية تصادم قطارين بالشرقية

وتعود وقائع القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى اتهام كل من: إبراهيم.م، أحمد.ن، إيهاب.ع، ومحمد.أ، إلى جانب خمسة آخرين من العاملين بالهيئة، بالتسبب في وفاة كل من: هبة إبراهيم، شيماء إبراهيم، رمضان حسن، والطفلة وعد صلاح فرج، جراء ما اعتبرته النيابة العامة "إهمالًا جسيمًا وإخلالًا بواجبات الوظيفة ومخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل".

دفاع المتهم يكشف تفاصيل الحكم

وأكد دفاع المتهمين،، أن الحكم جاء بعد إعادة الإجراءات، معتبرًا أن الحادث كان نتيجة تداخل عدة عوامل تتجاوز حدود مسؤولية موكليه المباشرة.

عقوبات بالمشدد والعزل، جنايات الزقازيق تصدر حكمها على المتهمين فى حادث قطارى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق (الدائرة السابعة) في محافظة الشرقية في مايو الماضي 9 عاملين بهيئة السكك الحديدية متهمين في حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبرى الجديد والمعروفة إعلاميا باسم “حادث قطاري الزقازيق” حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الأول والثانى وتغريمهما 10 آلاف جنيه، والحبس مع الشغل 10 سنوات لباقي المتهمين وعزلهم جميعا من وظيفتهم لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة مع نشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة.

وقضت جنايات الزقازيق بهذا الحكم في الحادث الذي راح ضحيته 4 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة إلى جانب إصابة 52 شخصا آخرين من ركاب القطارين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.