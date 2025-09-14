والد جندي إسرائيلي أسير: أي أذى يصيب ابني سيكون مسؤولية نتنياهو

أطلق والد جندي إسرائيلي أسير محتجز لدى فصائل في غزة تحذيرًا صارخًا للحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مهددًا بأن أي أذى يصيب ابنه سيُحمّل نتنياهو المسؤولية كاملة، بحسب ما نقلته تقارير إخبارية محلية.

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية

جاءت كلمات والد الجندي في ظل استمرار العمليات العسكرية والحملات لإجراء مفاوضات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، حيث يعبر ذوو الأسرى الإسرائيليين عن قلق متصاعد وغضب تجاه ما يرونه تقاعسًا في حماية وإعادة أبنائهم.

من المتوقع أن تثير هذه التصريحات مزيدًا من الضغوط السياسية على الحكومة، التي تواجه انتقادات من عائلات الأسرى ومطالبات بزيادة الجهود لضمان سلامتهم وإعادتهم إلى إسرائيل.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قسم إعادة تأهيل الجنود استقبل أكثر من 20 ألف جندي أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في حصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الإسرائيلية خلال المعارك.

ارتفاع لافت في ميزانية إعادة تأهيل مصابي جيش الاحتلال

ووفقًا لبيانات الجيش، ارتفعت ميزانية قسم إعادة التأهيل إلى 8.3 مليار شيكل، خُصص منها 4.1 مليار شيكل لعلاج المصابين باضطرابات نفسية ناتجة عن القتال.

أبعاد إنسانية ونفسية لجنود الاحتلال الإسرائيلي

تشير الأرقام إلى أن جزءًا كبيرًا من الجنود يعانون من آثار نفسية عميقة، ما يفرض تحديًا متزايدًا على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في التعامل مع التداعيات طويلة المدى للحرب.

انعكاسات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية

يرى مراقبون أن الأعداد الكبيرة للجرحى والإنفاق المتزايد على تأهيلهم قد يترك أثرًا بالغًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويزيد من الضغوط السياسية والاجتماعية على حكومة الاحتلال.

