استرداد 4 حالات تعد علي أراض زراعية وأملاك دولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧ والمستمرة حتي يوم ٢٦ سبتمبر من الشهر الجاري بمحافظة الشرقية.

الحملات على مدار يومين اليوم وأمس

وشنت مراكز ومدن محافظة الشرقية حملات علي مدار اليومين الثاني والثالث عشر بالمرحلة الثانية للموجة ٢٧، حيث تمكنت من ضبط الاستيلاء على مساحة 3 قراريط و18 سهما، وذلك خلال اليوم 14 /9 وأمس

ما أسفرت عنه الحملات

أوضح المحافظ أن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، أسفرت عن استرداد أراضي ٤ حالات تعد علي مساحة ٣ قراريط و١٨ سهما أراضي زراعية وأملاك دولة بمراكز ديرب نجم والزقازيق وفاقوس

توجيهات القيادة السياسية

وقال المحافظ إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

