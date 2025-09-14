محافظ القاهرة يحيل القائمين على 3 مخالفات بناء بمدينة نصر للنيابة العسكرية

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إزالة ٣ مخالفات بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل بحي شرق مدينة نصر من بينها مخالفتان بشارع الغوصة، والثالثة بشارع الحدود.

ووجه محافظ القاهرة بإحالة القائمين على هذه المخالفات إلى النيابة العسكرية.





وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

