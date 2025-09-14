الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات الزقازيق تقضي بالإعدام على متهم في جريمة خطف طفل بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها بإجماع الآراء، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا؛ بعد اتهامه بخطف طفل في العاشرة من عمره والاعتداء عليه داخل مسكنه بدائرة مركز أبو حماد.

جنايات الزقازيق تبدأ محاكمة أب عذب طفليه واستغلهما في التسول بالشرقية

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر يونيو  من العام الماضي، حينما أقدم المتهم على استدراج الطفل إلى منزله بدائرة مركز شرطة أبو حماد بحيلة، مستغلًا صغر سنه، ليبعده عن أعين أسرته.

وكشفت أوراق القضية أن الجريمة اقترنت بالاعتداء على المجني عليه واحتجازه لمدة نصف ساعة، مما عرّض سلامته للخطر. وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة بالشرقية إحالته للمحاكمة، التي انتهت إلى إصدار حكم الإعدام شنقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعدام شنقا للمتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بالشرقية جنايات الزقازيق حوادث وقضايا جرائم محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

المالية: إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

كيف تشاهد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال؟

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

سكرتير بني سويف يبحث تطوير مركز تدريب الحاسب الآلي

كيف يستعد الأهلي لعمومية الجمعة؟

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين وتوقع الكشف على 2545 مواطنا

مرتضى منصور لـ المحكمة: مجلس الإدارة باع 30 فدانا من أرض الزمالك في أكتوبر بـ800 مليون جنيه

لا تفوت اليوم، فرصتك الأخيرة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

وزير الصحة: الدولة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن مرضى الغسيل الكلوي

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads