جنايات الزقازيق تقضي بالإعدام على متهم في جريمة خطف طفل بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها بإجماع الآراء، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا؛ بعد اتهامه بخطف طفل في العاشرة من عمره والاعتداء عليه داخل مسكنه بدائرة مركز أبو حماد.

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، حينما أقدم المتهم على استدراج الطفل إلى منزله بدائرة مركز شرطة أبو حماد بحيلة، مستغلًا صغر سنه، ليبعده عن أعين أسرته.

وكشفت أوراق القضية أن الجريمة اقترنت بالاعتداء على المجني عليه واحتجازه لمدة نصف ساعة، مما عرّض سلامته للخطر. وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة بالشرقية إحالته للمحاكمة، التي انتهت إلى إصدار حكم الإعدام شنقًا.

