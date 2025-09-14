الأحد 14 سبتمبر 2025
أخبار مصر

بالأرقام، زيارة رسوم جدية الحجز ببرامج الحج السياحى لعام 1447 هـ

مناسك الحج
مناسك الحج
أكد أحمد البكري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن ضوابط الحج السياحي، التى سيتم اعتمادها خلال أيام، تشمل تحديد رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج والتى تبدأ الشركات فى تحصيلها من المتقدمين تمهيدًا لتسجيل أسمائهم لقرعة الحج السياحي لعام 1447 هـ.

رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي 


وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الضوابط المنظمة ل الحج السياحي والتي يتم اعتمادها خلال أيام تتضمن زيادة رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادى من 30 إلى 50 ألف جنيه، فيما سيتم الإبقاء على رسوم جدية الحجز لبرامج الـ5 نجوم عند 80 ألف جنيه، بينما ستصل مقدمات جدية الحجز لبرامج الحج 5 نجوم «كدانة» والتى سيقيم حجاجها بمشعر منى بعمائر سكنية إلى 120 ألف جنيه.
 

رسوم حجز خدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة 

وأشار إلى أن شركات السياحة الراغبة فى العمل بموسم الحج القادم قامت بدفع رسوم حجز مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة فى منى وعرفات، والتى أقام بها الحجاج خلال الموسم الماضي، والتى وصلت إلى 100 ألف ريال للشركات التى ستنظم برامج الحج 5 نجوم حيث سيقيم الحجاج بأبراج بمشعر منى، و80 ألف ريال للشركات التى سيقيم حجاجها بمخيمات بمشعر منى، و50 ألف ريال للشركات المنظمة لبرامج الحج الاقتصادى بتنوع وسائل السفر، مشيرًا إلى أن شركات السياحة التى لم تسدد تلك المبالغ لن يسمح لها بتنظيم رحلات الحج لهذا العام.

