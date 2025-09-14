الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

استمرت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث أعلن الاتحاد الفلسطيني استشهاد لاعبي كرة قدم جديدين، هما إبراهيم سعيد دياب وحازم اليازجي على يد قوات الاحتلال.

واستشهد اللاعب إبراهيم سعيد دياب (26 عاما)، حارس مرمى نادي أهلي النصيرات برصاصة قناص إسرائيلي وسط قطاع غزة، كما استشهد أيضا حازم اليازجي (25 عاما) لاعب نادي المشتل في قصف على مدينة غزة.

كما أعلن الاتحاد الفلسطيني أمس السبت أيضا، استشهاد الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، مع 14 من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وارتفع عدد شهداء قطاع الرياضة في فلسطين إلى أكثر من 700 شهيد، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال 288 منشأة رياضية في قطاع غزة والضفة الغربية.

أرقام سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين

وكان استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق، بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة، أثار موجة غضب واسعة.

وخاض سليمان العبيد مع منتخب فلسطين 24 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين، كان من بينهما هدفه في شباك اليمن من كرة مقصية في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

بدأ العبيد المولود عام 1984 في غزة، مسيرته مع ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وعاد مجددا إلى خدمات الشاطئ لمدة موسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.