إمام عاشور وبن شرقي علي رأس بدلاء الأهلي أمام إنبي في الدوري

أعلن عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأحمر لمواجهة إنبي، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، مصطفي العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه.

مباراة الأهلي وإنبي

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع غزل المحلة وخسارته أمام بيراميدز في آخر مباراتين للفريق، حيث يسعى الفريق لمصالحة جماهيره وتصحيح المسار في مشوار البطولة.

كما تمثل المباراة اختبارًا مهمًَّا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس، الذي تولى القيادة الفنية للفريق عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث يأمل النحاس في تحقيق انطلاقة قوية مع القلعة الحمراء عبر الفوز الليلة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي مواجهة إنبي وهو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهة واحدة.

