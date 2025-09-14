المؤبد لمدرس خمسيني بتهمة الاعتداء على طفلة خلال درس خصوصي بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حكمًا بالسجن المؤبد ضد مدرس يبلغ من العمر 56 عامًا، بعد إدانته بالاعتداء على طفلة تبلغ 8 سنوات أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا داخل منزلها بمركز فاقوس.

تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود وقائع القضية رقم 17617 لسنة 2025 جنايات فاقوس، إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهم "أ.م.م.م" إلى محكمة الجنايات، عقب ثبوت ارتكابه الواقعة خلال إعطائه الطفلة المجني عليها "س.م.ق" حصة دراسية خصوصية.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وجاء في أمر الإحالة الصادرمن النيابةالعامة بالشرقية أن المتهم اعتدى على الطفلة بالقوة، حال كونها لم تبلغ 18 عامًا، وذلك وفقًا لما أثبته التحقيقات، ليصدر الحكم اليوم بمعاقبته بالسجن المؤبد، في قرار أثلج نوعًا ما قلوب أسرتها التي تابعت تفاصيل القضية منذ بدايتها.

