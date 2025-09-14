ضبط سيدة استغلت طفلتها في أعمال التسول بوسط القاهرة

الأحد 14/سبتمبر/2025 - 02:24 م 9/14/2025 2:24:06 PM

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة باستغلال طفلة في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

بالفحص تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيدة، وبصحبتها ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات والظاهرة بالصورة المتداولة.

وبمواجهتها أقرت بقيامها باستغلال طفلتها في أعمال التسول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

