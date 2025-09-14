خدرت نفسها واتهمت مجهولين،"الداخلية" تكشف لغز اختفاء سيدة المترو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب سيدة أثناء توجهها لإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري حضر لقسم شرطة المرج مالك محل وزوجته وموظف، وقرروا بتعرض الزوجة لسرقة مشغولاتها الذهبية بعد العثور عليها ملقاة أمام أحد المساجد بدعوى تعرضها للتخدير، حيث قام الموظف بالاتصال بزوجها وتسليمها له.

وبإجراء التحريات، تبين أن السيدة اختلقت واقعة التخدير والسرقة في إطار خلافات زوجية، وبإرشادها تم ضبط المشغولات الذهبية المزعوم سرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

