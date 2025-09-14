الأحد 14 سبتمبر 2025
ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بورسعيد ويعرض حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل ثقيل يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة أول الجنوب، في مشهد مثير للجدل شكل خطرًا بالغًا على حياته وحياة المواطنين.

 

بالفحص والتحري تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة النقل الثقيل بمقطورة سارية التراخيص، وقائدها المقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدعوى اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

