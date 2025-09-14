مشاجرة بالأسلحة البيضاء بموقف سيارات في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بموقف سيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة ثانٍ بورسعيد.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 9 الجاري إثر خلاف حول تحميل الركاب، حيث نشبت مشادة كلامية بين طرف أول مكون من 5 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية" أصيب أحدهم بجرح بالذراع، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص أصيب اثنان منهم بكدمات وسحجات متفرقة.

وعقب انصراف الطرف الثاني مستقلين سيارة أجرة، قام الطرف الأول بملاحقتهم مستقلين سيارة أجرة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، واعتدى الطرفان على بعضهما مستخدمين أسلحة بيضاء أحدثت الإصابات المذكورة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.