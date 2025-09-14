الأحد 14 سبتمبر 2025
مشاجرة بالأسلحة البيضاء بموقف سيارات في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بموقف سيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة ثانٍ بورسعيد.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 9 الجاري إثر خلاف حول تحميل الركاب، حيث نشبت مشادة كلامية بين طرف أول مكون من 5 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية" أصيب أحدهم بجرح بالذراع، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص أصيب اثنان منهم بكدمات وسحجات متفرقة.

وعقب انصراف الطرف الثاني مستقلين سيارة أجرة، قام الطرف الأول بملاحقتهم مستقلين سيارة أجرة ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، واعتدى الطرفان على بعضهما مستخدمين أسلحة بيضاء أحدثت الإصابات المذكورة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بورسعيد أسلحة بيضاء موقف سيارات الأجرة وزارة الداخلية الامن العام ضبط المتهمين

