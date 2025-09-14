ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشراء عقارات وسيارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من كشف أنشطة 3 عناصر جنائية تخصصوا في غسل أموالهم المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج المخدرات، ثم حاولوا إخفاء مصدر العائدات غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر شراء عقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

