الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق ميكروباص متهم بقتل راكب طعنا بمفك في أذنه بالتجمع

حبس سائق، فيتو
حبس سائق، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق ميكروباص، بتهمة قتل راكب بطعنه بمفك في أذنه، بسبب تدخله للدفاع عن فتاة بـ منطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي، يفيد بمقتل شخص على يد سائق ميكروباص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بطعنة فى أذنه باستخدام مفك، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا نشوب مشادة كلامية بين سائق الميكروباص وفتاة تطورت إلى مشاجرة، فتدخل المجني عليه للدفاع عنها فقام المتهم بطعنه بالمفك في أذنه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجمع الخامس النيابة العامة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قسم شرطة التجمع الخامس منطقة التجمع الخامس منطقة التجمع نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

استدعاء مجري التحريات بسقوط شاب من الطابق الثالث ببدر

حبس زوجين بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

التصريح بدفن جثة رضيع عثر عليه بصندوق قمامة بعرب المعادي

قرار جديد من النيابة بشأن تورط تشكيل عصابي في استغلال الأطفال بأعمال التسول

بعد التصالح، صرف أبطال فيديو تمسك أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة

تجديد حبس عاطل انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين

تجديد حبس أجنبي بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع بصندوق قمامة بعرب المعادي

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

أسعار المانجو اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، ارتفاع يضرب 9 أصناف أكبرها في العويسي

فجأة وما رضيش يعرف حد، سبب دخول تامر حسني المستشفى

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بين العصا والجزرة، رسالة هامة من الشيخ حمد بن جاسم للقمة العربية الإسلامية الطارئة

اشتباكات عنيفة وكمين جديد، إعلام عبري يكشف عن "حدث أمني" غرب غزة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads