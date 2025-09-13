استدعاء مجري التحريات بسقوط شاب من الطابق الثالث ببدر

أمرت نيابة بدر، باستدعاء مجري التحريات بواقعة سقوط طالب من الطابق الثالث في شارع المعهد الأزهري بدائرة قسم شرطة مدينة بدر لسماع أقواله، وتشميع الشقة لحين الانتهاء من التحقيقات وانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب أسفل عقار بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين مصرع شاب عقب سقوطه من الطابق الثالث، وجرى التحفظ على الجثمان بمكان الواقعة لحين انتهاء الجهات المختصة من المعاينة والتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.