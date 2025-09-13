السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مجري التحريات بسقوط شاب من الطابق الثالث ببدر

استدعاء مجري التحريات
استدعاء مجري التحريات بسقوط شاب من الطابق الثالث ببدر

أمرت نيابة بدر، باستدعاء مجري التحريات بواقعة سقوط طالب من الطابق الثالث في شارع المعهد الأزهري بدائرة قسم شرطة مدينة بدر لسماع أقواله، وتشميع الشقة لحين الانتهاء من التحقيقات وانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب أسفل عقار بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين مصرع شاب عقب سقوطه من الطابق الثالث، وجرى التحفظ على الجثمان بمكان الواقعة لحين انتهاء الجهات المختصة من المعاينة والتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة المباحث الجنائية ببدر بمديرية امن القاهرة قسم شرطة مدينة بدر مديرية أمن القاهرة من غرفة عمليات النجدة نيابة بدر غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة رضيع عثر عليه بصندوق قمامة بعرب المعادي

قرار جديد من النيابة بشأن تورط تشكيل عصابي في استغلال الأطفال بأعمال التسول

بعد التصالح، صرف أبطال فيديو تمسك أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة

تجديد حبس عاطل انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين

تجديد حبس أجنبي بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع بصندوق قمامة بعرب المعادي

استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بكمبوند داخل التجمع

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 4 أكتوبر

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads