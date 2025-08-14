الخميس 14 أغسطس 2025
متسولة تتهم زوجها بضربها: زواجي منه مصلحة ومعتاد على سرقتي

استمعت نيابة عين شمس لأقوال ربة منزل تعمل متسولة في اتهامها لزوجها بالتعدي بالضرب عليها، مما أسفر عن إصابتها بجروح في رأسها بسبب خلافات بينهما حول حصيلة التسول بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

وقالت المجني عليها إن زوجها اعتاد سرقة الأموال التي يحصلون عليها جراء نشاطهم في التسول وضربها لسرقة نصيبها.

وعن سر استمرارها في المعيشة معه قالت إن ذلك بسبب عملهما سويا في التسول، مشيرة إلى أنه زواج مصلحة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون بتعرض سيدة تعمل متسولة للضرب بعكاز على يد زوجها الذي يشاركها ذات المهنة مما أسفر عن إصابتها بجروح في الرأس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين متسول وزوجته وذلك بسبب خلافات بينهما حول تقسيم حصيلة التسول حيث طلبت نصيبها فرفض الأول ثم انهال عليها ضربا بعكاز يستخدمه كأداة في مزاولة نشاطه غير القانوني.

وأضافت التحريات أن المجني عليها أصيبت بجروح في الرأس وتم إجراء الإسعافات الاولية لها وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

