الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن تورط تشكيل عصابي في استغلال الأطفال بأعمال التسول

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

أمرت النيابة العامة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة في الطرق والكباري لـ 15 عاطلا، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول، واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة)، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تجديد حبس عاطل انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين

تجديد حبس أجنبي بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

وقال المتهمون: إنهم يستخدمون المجني عليهم ممن يعيشون في الشوارع من المشردين والهاربين من مساكنهم.

وأضاف المتهمون، أنهم يستغلون الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع المناديل واللبان وعلب الكبريت مقابل وجبة ومكان للمبيت.

فيما استدعت النيابة العامة أهالي الأطفال وسلمتهم لهم مع أخذ تعهد عليهم، أما الأهل الذين امتنعوا عن الحضور تم إيداع أطفالهم دور رعاية مختصة.

كانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا بينهم 11 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في مناطق ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).

تفاصيل الواقعة

ضُبط برفقة المتهمين 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم بالبيع والتسول، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارسة نشاطهم الإجرامي، ما يعكس خطورة استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الإجراءات القانونية 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستغلال الأطفال الأحداث إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول اعمال التسول واستجداء المارة أعمال التسول استغلال الاطفال التجمع الخامس التجمع الأول الطرق والكباري النيابة العامة جهزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين

تجديد حبس أجنبي بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع بصندوق قمامة بعرب المعادي

استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بكمبوند داخل التجمع

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 4 أكتوبر

محامي متهم في قضية سارة خليفة: "ضغطوا على موكلي علشان يعترف"

المتهم الأول في قضية سارة خليفة: أنا كنت مقيد الحرية.. هتاجر إزاي؟

دفاع المتهم الأول في قضية سارة خليفة: موكلي كان مسجونا وقت الاتهام

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads