بعد التصالح، صرف أبطال فيديو تمسك أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة

صرفت نيابة القاهرة الجديدة، قائد سيارة ومقاول من سرايا النيابة وذلك بعدما تم التصالح بين الطرفين وذلك على غرار مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تشبث أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة.

وتابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تشبث أحد الأشخاص بسيارة وهي تسير في أحد شوارع القاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، فيما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة والشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (قائد السيارة، ومقاول)، وبسؤالهما قررا بوجود خلافات مالية بينهما حول توريد عمالة للقيام بأعمال في وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وحال انصراف الأول تشبث الثانى بالسيارة واستمر بالسير بها، وعقب توقفه بالسيارة اتفقا على إنهاء الخلاف المالي بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

