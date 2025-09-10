الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد التصالح، صرف أبطال فيديو تمسك أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة

صرف متهم من سرايا
صرف متهم من سرايا النيابة

صرفت نيابة القاهرة الجديدة، قائد سيارة ومقاول من سرايا النيابة وذلك بعدما تم التصالح بين الطرفين وذلك على غرار مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تشبث أحد الأشخاص بسيارة حال سيرها بالقاهرة.

وتابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله تشبث أحد الأشخاص بسيارة وهي تسير في أحد شوارع القاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، فيما تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة والشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (قائد السيارة، ومقاول)، وبسؤالهما قررا بوجود خلافات مالية بينهما حول توريد عمالة للقيام بأعمال في وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وحال انصراف الأول تشبث الثانى بالسيارة واستمر بالسير بها، وعقب توقفه بالسيارة اتفقا على إنهاء الخلاف المالي بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي نيابة القاهرة الجديدة خلافات مالية التحقيق في الواقعة

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل انتحل صفة موظف بنك للنصب على المواطنين

تجديد حبس أجنبي بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة رضيع بصندوق قمامة بعرب المعادي

استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بكمبوند داخل التجمع

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في جلب وتصنيع المخدرات لـ 4 أكتوبر

محامي متهم في قضية سارة خليفة: "ضغطوا على موكلي علشان يعترف"

المتهم الأول في قضية سارة خليفة: أنا كنت مقيد الحرية.. هتاجر إزاي؟

دفاع المتهم الأول في قضية سارة خليفة: موكلي كان مسجونا وقت الاتهام

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads