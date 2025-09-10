التصريح بدفن جثة رضيع عثر عليه بصندوق قمامة بعرب المعادي

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بالتصريح بدفن جثة طفل حديث الولادة، عثر عليها داخل صندوق القمامة بجوار شريط السكة الحديد، خلف جراند مول بمنطقة عرب المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه.

العثور على جثة رضيع بعرب المعادي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق القمامة بجوار شريط السكة الحديد خلف جراند مول بمنطقة عرب المعادي، وباستكشاف الأمر تبين وجود جثة طفل حديث الولادة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.



وبالفحص، تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل قطعة قماش، فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة الطفل، لفحصها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

