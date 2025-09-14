ضبط مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر بالمنوفية (صور)

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء من ضبط كيان مخالف بمنطقة المطورين بمدينة السادات، يدار دون أي اشتراطات صحية أو بيئية، ويعتمد على خامات مجهولة المصدر، مع استخدام علامات تجارية وهمية لتضليل المستهلكين والجهات الرقابية.

أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، فيتو

المضبوطات فى مصنع الموت بالمنوفية

وأسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج كامل، و5 أطنان مواد خام أولية، و3 أطنان أقراص كالسيوم وحديد، ووفيتامينات معدة للتعبئة بدون بيانات، و21 ألف عبوة مكملات غذائية وأقراص فيتامينات، و50 ألف عبوة فارغة مجهزة بتقليد علامات تجارية لشركات مختلفة، و6000 كيس بروتين مكمل غذائي منتهي الصلاحية، وكميات من مستخلص البروتين، السكر الأبيض، والألوان الصناعية.

جزء من مضبوطات مصنع أدوية مخالف، فيتو



وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على الكيان المخالف.

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود والضربات الاستباقية في مجال التصنيع غير المرخص للأدوية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

