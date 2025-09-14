حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة، كوبري أكتوبر والسلام والمرج الأكثر ازدحاما

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد سيولة مرورية متوسطة إلى مرتفعة، مع تواجد أمني مكثف لتيسير حركة السيارات وتنظيم سير المركبات، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.

المحاور الرئيسية في القاهرة

شهد الطريق الدائري سيولة مرورية معتادة مع بعض الكثافات عند مناطق السلام والمرج وصولًا إلى الأوتوستراد.

كما ظهرت كثافات متقطعة أعلى كوبري أكتوبر خاصة في اتجاه وسط البلد نتيجة زيادة الأحمال.



أما محور صلاح سالم فشهد انتظامًا نسبيًّا في الحركة المرورية، مع تباطؤ محدود في محيط مطار القاهرة ومدينة نصر.

الحالة المرورية في الجيزة

شهد محور 26 يوليو بطئًا في الحركة خاصة للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، بينما جاءت الحركة جيدة في الاتجاه الآخر.

كما ظهرت كثافات متوسطة أعلى محور صفط اللبن والطريق الدائري خاصة في اتجاه الجيزة.

أما شارع الهرم وفيصل فشهدا تكدسًا محدودًا في بعض المناطق الحيوية نتيجة تزايد الحركة الصباحية.

تواجد أمني واستمرار الحملات المرورية

دفعت الإدارة العامة للمرور بتعزيزات أمنية ودوريات متحركة لمتابعة سير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث محتملة، إلى جانب استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات وتنظيم المرور.



