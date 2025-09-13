ضبط سائق ميكروباص يقود تحت تأثير المخدر بالقليوبية (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية، وتم ضبط قائد السيارة.

فيديو لقائد ميكروباص يسير تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية

رصدت وزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق- مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بقيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة..



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

