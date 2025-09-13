ضبط سائق توك توك تعدى على سيدة وثقت سيره عكس الاتجاه بالإسكندرية (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدى على القائمة على التصوير بالسب إعتراضًا على تصويره بأحد الطرق بالإسكندرية، وتم ضبطه.

فيديو لسائق توك توك تعدى على سيدة بالإسكندرية

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدى على القائمة على التصوير بالسب إعتراضًا على تصويره بأحد الطرق بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.