ضبط سائق توك توك تعدى على سيدة وثقت سيره عكس الاتجاه بالإسكندرية (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدى على القائمة على التصوير بالسب إعتراضًا على تصويره بأحد الطرق بالإسكندرية، وتم ضبطه.

 

فيديو لسائق توك توك تعدى على سيدة بالإسكندرية

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والتعدى على القائمة على التصوير بالسب إعتراضًا على تصويره بأحد الطرق بالإسكندرية.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
 

