الأحد 14 سبتمبر 2025
حوادث

مقتل 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ55 مليون جنيه في حملة أمنية بعدة محافظات

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية التي يتزعمها جالبو وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعدة محافظات بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك البؤر الإجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط، بينهم محكوم عليه بالإعدام وآخرون صادر بحقهم أحكام بالسجن والمؤبد في قضايا قتل ومخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه. 

ضبط مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر بالمنوفية (صور)

الداخلية تكشف حقيقة فيديو قيادة ضابط لسيارة بدون لوحات معدنية

كما أسفرت الحملة عن ضبط باقي العناصر وبحوزتهم أكثر من 180 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، شابو، إستروكس، بودر، هيروين، كوكايين، أفيون»، إضافة إلى 104 قطع سلاح ناري شملت 58 بندقية خرطوش، 30 بندقية آلية، 9 فرد خرطوش، 6 طبنجات، ورشاش جرينوف، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات المخدرة بأكثر من 55 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين.
 

