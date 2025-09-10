تعرف على عناوين معارض أهلًا مدارس بالجيزة لتوفير المستلزمات الدراسية

افتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية 26 معرضًا لمبادرة "أهلًا مدارس"، لتوفير المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض بها إلى 30%.

المعارض الرئيسية

شملت الافتتاحات 3 معارض رئيسية هي:

1. العمرانية (المعرض الرئيسي) – شارع ترعة الزمر بجوار الشركة الشرقية للدخان.



2. إمبابة – خلف صوامع إمبابة على أرض الجمعية، امتداد شارع جمال الدين الأفغاني.



3. البدرشين – شارع النيل السعيد بمدينة البدرشين.

المعارض الفرعية

كما تم افتتاح 23 معرضًا فرعيًا موزعة على مختلف المراكز والأحياء لتغطية أكبر نطاق جغرافي داخل المحافظة، من بينها:

بولاق الدكرور: شارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي.

العجوزة: ميدان الكيت كات.

الدقي: شارع التحرير أمام مترو البحوث.

الهرم: شارع فيصل (محطة حسن محمد).

الوراق: كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة.

جنوب الجيزة: سوق الخضار بشارع ربيع الجيزي – شارع الأهرام بجوار كوبري الجيزة المعدني.

الطالبية: شارع ترسا أمام مسجد عكاشة.

المنيرة الغربية: شارع حسين مهران أعلى نفق أحمد عرابي.

أوسيم: أسفل محور كمال عامر (مزلقان اللعبة).

منشأة القناطر: أمام بنك مصر.

الحوامدية: شارع متولي شعراوي أمام مجلس المدينة.

الصف: بجوار محكمة الصف وأمام بنك مصر.

العياط: شارع شكري القوتلي.

كرداسة: شارع المدبح بجوار ديوان المركز.

أبو النمرس: طريق 6 أكتوبر بجوار موقف الأتوبيس.

أطفيح: بجوار مسجد أبو روق بقرية القبابات.

الواحات البحرية: منطقة الباويطي أمام الوحدة المحلية.

الشيخ زايد: الحي 13 أمام مسجد الجامع 6 أ.

مدينة 6 أكتوبر: المحور المركزي بجوار صالة حسن مصطفى.

حدائق أكتوبر: بجوار مبنى الجهاز – طريق زويل.



أهداف المبادرة

وأكدت محافظة الجيزة أن معارض "أهلًا مدارس" تأتي ضمن خطة شاملة لتوفير كافة المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية والمنتجات المنزلية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وذلك لضمان وصولها لمختلف شرائح المواطنين، كما شددت الأجهزة التنفيذية والرقابية على متابعة الأسعار بشكل دوري والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.



