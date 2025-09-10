افتتاح 26 معرض أهلًا مدارس بالجيزة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلًا مدارس" بحي العمرانية، والذي يهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما افتتح الوزراء ومحافظ الجيزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس 25 معرضًا آخر تغطي مختلف أحياء ومراكز المحافظة، ليصل إجمالي عدد المعارض إلى 26 معرضًا، وذلك لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد من الأسر قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وخلال جولة تفقدية داخل المعرض الرئيسي، اطلع المسؤولون على باكيات العارضين وتنوع المنتجات المطروحة، مؤكدين على ضرورة توفير المستلزمات الدراسية والسلع الغذائية والمنزلية بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن اختيار العارضين جاء بهدف تنويع المنتجات وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، لافتًا إلى أن المعارض تغطي مناطق: الهرم، الدقي، العمرانية، أبو النمرس، منشأة القناطر، الصف، الحوامدية، البدرشين، الواحات البحرية، الطالبية، جنوب الجيزة، كرداسة، المنيرة الغربية، العياط، أطفيح، العجوزة، الوراق، إمبابة، أوسيم، بولاق الدكرور، بالإضافة إلى مدن حدائق أكتوبر، الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والرقابية تتابع بشكل مستمر أسعار السلع وجودتها داخل المعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي مخالفات، بما يضمن حصول المواطنين على منتجات آمنة وموثوقة.

واختتم النجار تصريحاته مشددًا على أن محافظة الجيزة حريصة على التوسع في إقامة معارض "أهلًا مدارس" في مختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير مستلزمات العام الدراسي بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

