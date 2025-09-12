تحرير 379 محضرًا صحيًا في حملات على المنشآت الغذائية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تداول وبيع الأغذية والمطاعم بمختلف المراكز، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان صلاحية المعروضات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات على المنشآت الغذائية ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير المقدم من الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، بشأن نتائج الحملات التي نفذتها إدارة الطب الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، والسادة مراقبي أوائل الأغذية (أ. خالد خليفة، أ. سعيد عبد ربه، أ. مهدي إسماعيل)، وفِرق مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية في مراكز المحافظة (الواسطى، ناصر، بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، قد استهدفت المرور على المطاعم ومحال بيع الأغذية والسلع بمراكز المحافظة المختلفة.

وأسفرت الجهود عن المرور على 387 منشأة غذائية، وضبط 41 لترًا من العصائر والمياه الغازية، و7 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

كما تم إعدام 506 كجم من المواد الغذائية الفاسدة والمتنوعة (لحوم، دواجن، ألبان وغيرها)، إضافة إلى 21 لترًا من الخل والزيوت والعسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي، لتغير خواصها الطبيعية. كما جرى سحب 23 عينة من منتجات اللحوم والدواجن والألبان لإرسالها إلى المعمل المشترك ببني سويف للفحص.

تحرير 379 محضرًا صحيًا في حملات ببني سويف

وأشار التقرير إلى تحرير 379 محضر جنحة صحية، منها 151 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و217 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر لمخالفات قانون المثلجات، إلى جانب محضرين لمخالفة القرار 73 لسنة 2001 الخاص بالعبوات والأوعية والأغلفة.

كما رُصدت 89 منشأة مخالفة، من بينها 79 منشأة تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 154 لسنة 2019، و10 منشآت تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

