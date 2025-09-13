تدشين أول عيادة للتغذية العلاجية للأطفال بمستشفيات جامعة بني سويف

أعلن الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، عن إطلاق باقة متكاملة من الخدمات الطبية للأطفال، شملت تدشين أول عيادة متخصصة في التغذية العلاجية، بهدف تقديم رعاية صحية شاملة تتجاوز حدود العلاج الدوائي والجراحي.

38 سريرًا و30 حضانة للأطفال بمستشفيات جامعة بني سويف

وأوضح المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة بني سويف، أن قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي لا يقتصر على خدمة أبناء محافظة بني سويف فقط، بل يستقبل مرضى من محافظات مجاورة مثل جنوب الجيزة وشمال المنيا والفيوم، مشيرًا إلى أن القسم يضم 24 سريرًا داخليًا، و30 محضنًا، و14 سريرًا مخصصًا للرعاية المركزة.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن عيادات الأطفال استقبلت خلال عام 2024 نحو 141 ألف طفل، إضافة إلى 8 آلاف طفل في العيادات التخصصية، مؤكدًا أن الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين مؤهلة بالكامل لتقديم رعاية طبية متميزة.

علاج حالات التقزم والسمنة وضعف النمو وحساسية الطعام

وفيما يتعلق بالعيادة الجديدة، أوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أنها تستهدف علاج حالات مثل التقزم، السمنة، ضعف النمو، وحساسية الطعام، فضلًا عن أمراض التمثيل الغذائي، لافتًا إلى أن دورها يمتد لدعم الأطفال المقيمين في الأقسام الداخلية والحضانات والرعاية المركزة، إضافة إلى متابعة الحالات المزمنة كأمراض الكبد والكلى والقلب وضمور المخ.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أن رسالة مستشفيات جامعة بني سويف لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية، بل تشمل أيضًا دعم البحث العلمي والجانب التعليمي لمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي.

مستشفيات جامعة بني سويف ترحب بإنضمام النواب الجُدد

وفي سياق متصل، عقدت إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، اجتماعًا مع مديري الأقسام المختلفة والنواب الجدد، بحضور الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إلى جانب الدكتور عماد البنا، والدكتور محمد سيد شعبان مدير الرعايات، والدكتورة هبة نجم مديرة العمليات، والدكتورة سارة حسن مديرة الأقسام الداخلية، والدكتور محمود سيد مدير الطوارئ، وسرحان محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وخلال الاجتماع، تم الترحيب بالنواب الجدد وتهنئتهم بانضمامهم إلى طاقم المستشفى، مع الإشادة بجهودهم لتحقيق حلمهم بأن يكونوا جزء من الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي ببني سويف.

