بسبب وجبة أرز ولحمة وبطاطس، إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بـ محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، بعد تناولهم وجبة غداء تبين لاحقًا أنها غير صالحة، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ حالات تسمم ببني سويف

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بوجود عدد من المصابين داخل أحد المنازل بمنطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى، حيث تبين من الفحص الطبي الأولي أن حالتهم تستدعي التدخل العاجل.

وكشفت التحريات الأولية أن الأسرة المصابة تقيم بمحافظة سوهاج، وكانت في زيارة لأحد أقاربها بمنطقة الحمرايا، وأنهم تناولوا وجبة غداء مكونة من "أرز وبطاطس ولحم"، وبعد مرور فترة قصيرة ظهرت عليهم أعراض مرضية متشابهة تمثلت في قيء مستمر، وآلام حادة في البطن، وإعياء عام، الأمر الذي أثار الشكوك حول تعرضهم لتسمم غذائي.

اصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة ببني سويف

وأوضح التقرير الطبي أن المصابين هم: رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، شاب 21 عامًا، فتاة 17 عامًا، طفلة صغيرة عمرها عام ونصف، وسيدة مسنة تبلغ 60 عامًا، حيث تم وضعهم جميعًا تحت الملاحظة الطبية وإعطائهم العلاج اللازم وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لمثل هذه الحالات.

وأكدت مصادر طبية داخل مستشفى بني سويف التخصصي أن حالة المصابين مستقرة إلى حد كبير بعد تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وأنه سيتم إخضاع عينات الطعام الذي تناولوه للفحص لمعرفة السبب الرئيسي وراء الواقعة.

وتكثف الجهات المعنية بمديرية الصحة والطب الوقائي في بني سويف متابعتها للحالة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة داخل المنازل والمطاعم.

