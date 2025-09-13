السبت 13 سبتمبر 2025
القبض على المتهمين في واقعة تعطيل المرور بسبب فاعلية لطلاب مدرسة بالتجمع الأول

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين بواقعة تعطيل المرور بفاعلية طلاب مدارس

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية،  ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام قائدى عدد من الحافلات بتعطيل الحركة المرورية بسبب تنظيم فاعلية لطلبة إحدى المدارس بالقاهرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10 سبتمبر الجارى تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة بمحور مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وجود  3 حافلات مكشوفة يستقلهم طلبة إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس يسيرون بسرعات بطيئة متعمدين تعطيل الحركة المرورية.

وأمكن ضبطهم ( 3 حافلات "إثنان منهم منتهية التراخيص ") وقائديهم  (3 سائقين – مقيمين بمحافظة الجيزة) تابعين لإحدى الشركات "غير مرخص لها تنظيم مثل تلك الفعاليات"، أمكن ضبط مالكها ومنظم الفاعلية (مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتنظيم الفاعلية بدون إخطار وتسببهم فى تعطيل الحركة المرورية، تم التحفظ على الحافلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهم والقائمان على تنظيم الفاعلية.

