ضبط 54 طن سكر مدعوم قبل بيعها بالسوق السوداء بطهطا في سوهاج

ضبط 54 طن سكر مدعم
ضبط 54 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فيتو

شنت مباحث التموين بسوهاج حملة مسائية مكبرة بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وضبط الأسواق والتفتيش على مخازن السلع ومراكز التعبئة بدائرة المحافظة ومدى التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط تهريب كميات كبيرة من السكر داخل فرع الشركة المصرية بطهطا “فرع الأرياف” وإدارة منشأة بدون ترخيص وتقليد علامات تجارية حيث تم ضبط 387 شيكارة سكر تمويني سايب زنة الشيكارة 50 كيلو 482  لفة سكر تموين في كل لفة 20 كيلو وماكينة تعبئة سكر ومولد كهرباء كمبروسر بإجمالي 29 طنًّا.
 

كما تم ضبط أيضا 25 طن سكر تمويني داخل فرع الشركة المصرية بطهطا أرياف ليكون الإجمالي العام للمضبوطات من السكر حوالي 54 طن تم تحرير محاضر جنح بدائرة مركز شرطة طهطا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

