السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 90 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

حررت الحملة 75 مخالفة تموينية متنوعة، منها 40  مخالفة  للمخابز متنوعة ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج عن 90 جرام للرغيف الواحد،  انتاج خبز مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي  طن دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله في الأسواق، و119 كيلو جرام لحوم مفرومة ولحمة راس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

كثفت المديرية  الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

ضبط لحوم فاسدة وتحرير 219 محضرًا خلال حملة تموينية بأسيوط

تحرير 169 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية اسواق الفيوم ادوات العجين ادارة مباحث التموين التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى تكثيف الحملات على الأسواق حملات علي الاسواق والمحال التجارية

مواد متعلقة

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

من قصص القرآن الكريم.. يوسف عليه السلام، لهذه الأسباب غار منه إخوته وتآمروا للتخلص منه

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "الاتحاد قوة"

لو هتصوم عاشوراء، تعرف على حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في صيام النافلة

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads