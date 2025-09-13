السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط لحوم فاسدة وتحرير 219 محضرًا خلال حملة تموينية بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 219 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية مكثفة شملت مختلف المراكز والأحياء، وذلك في إطار خطة الدولة للرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

حملات تموينية مكثفة بأسواق أسيوط 

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، ومباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي، واستهدفت المخابز البلدية والسياحية والافرنجية، إلى جانب المحلات التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي"، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع.

ضبط 265 كيلو من اللحوم والكبدة والأسماك الفاسدة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 265 كيلو من اللحوم والكبدة والأسماك الفاسدة، وكميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى 3240 عبوة مثلجات مجهولة المصدر، و108 زجاجات مشروبات غازية مجهولة المصدر، فضلًا عن 15 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، و10 أجولة سكر تمويني، و28 جوال دقيق فاخر بدون فواتير، و5 أجولة أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة. 

كما تم تحرير 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و23 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.

وفيما يتعلق المخابز بمحافظة أسيوط، أوضح اللواء هشام أبو النصر أنه تم تحرير 171 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وسوء النظافة، وغياب لوحة البيانات، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في حصص الدقيق، إلى جانب عدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء وتحرير 273 مخالفة تموينية بأسيوط

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وتحرير 393 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بأسيوط

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التي تعمل على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التموين والتجارة السلع الغذائية اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط المخابز البلدية دقيق بلدى مدعم محافظ أسيوط محافظة اسيوط محطات الوقود

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتوفير منحة دراسية لأول كفيفة تلتحق بكلية التجارة

تجارة أسيوط تطلق البطولة الصيفية لكرة القدم بمشاركة 18 فريقًا

انطلاق حملة نظافة مكبرة بنفق الزهراء شرق أسيوط

إزالة حالات تعد على مساحة 10 أفدنة ضمن الموجة 27 بأسيوط

تنفيذي أسيوط: ارتفاع نسبة الإنجاز في التصالح على مخالفات البناء لـ 99%

اختتام فعاليات الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بأسيوط

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء وتحرير 273 مخالفة تموينية بأسيوط

إزالة 15 حالة تعدٍ واسترداد 90 فدانًا أملاك دولة بأسيوط

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads