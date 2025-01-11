فوائد الكرفس والبقدونس، لصحة القلب والكلى وجمال البشرة

يُعتبر الكرفس والبقدونس من النباتات الورقية الخضراء التي تحمل فوائد صحية جمّة، ويُستخدمان في العديد من وصفات الطبخ، سواء في السلطات، العصائر، أو كتوابل تُضيف نكهة غنية إلى الأطعمة.



يتميز هذان النوعان من الخضروات باحتوائهما على مجموعة غنية من الفيتامينات، المعادن، والمركبات النباتية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكرفس والبقدونس من أفضل الخضروات الطبيعية التي يمكن إدراجها في النظام الغذائي للحصول على فوائد صحية شاملة. بفضل احتوائهما على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن.



وتستعرض الدكتورة مروة كمال، في السطور التالية أهم فوائد الكرفس والبقدونس.

فوائد الكرفس لصحة الجسم



فوائد الكرفس

غني بالعناصر الغذائية: يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مثاليًا للترطيب. كما يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين K الذي يعزز صحة العظام، وفيتامين C الذي يُقوّي الجهاز المناعي، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يُساعد في ضبط ضغط الدم.



دعم صحة الجهاز الهضمي: بفضل محتواه العالي من الألياف، يُعزز الكرفس صحة الجهاز الهضمي ويُساعد في تنظيم حركة الأمعاء. كما أن وجود الماء بكثرة فيه يُساهم في الوقاية من الإمساك.

خفض ضغط الدم: يحتوي الكرفس على مركبات نباتية تُعرف بالفثاليدات (Phthalides) التي تُساعد في استرخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

مضاد للالتهابات: يحتوي الكرفس على مضادات أكسدة مثل مركبات الفلافونويد، التي تُقلّل من الالتهابات في الجسم وتُساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

دعم فقدان الوزن: يُعد الكرفس خيارًا مثاليًا لمن يرغب في إنقاص وزنه؛ إذ إنه قليل السعرات الحرارية ويُشعر بالشبع بسبب الألياف والماء الموجودين فيه.

أهم فوائد البقدونس لصحة الجسم



البقدونس لصحة الجسم

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي البقدونس على فيتامينات أساسية مثل فيتامين A الضروري لصحة العينين، وفيتامين C الذي يُعزز مناعة الجسم، وفيتامين K الذي يُسهم في تحسين تخثّر الدم. كما أنه يحتوي على معادن مثل الحديد والمغنيسيوم.

تعزيز صحة الكلى: يُعتبر البقدونس مدرًّا طبيعيًا للبول، مما يُساعد في التخلص من السموم والأملاح الزائدة في الجسم. كما يُسهم في الوقاية من تكوّن حصى الكلى.

مكافحة الجذور الحرة: يحتوي البقدونس على مركبات مضادة للأكسدة، مثل الكاروتينات والفلافونويد، التي تُساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة البشرة: يُساهم فيتامين C الموجود بكثرة في البقدونس في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يُساعد في تحسين مرونة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة.

تحسين صحة القلب: يُساعد البقدونس في خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم وتنظيم ضغط الدم بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف.

استخدام الكرفس والبقدونس في الحياة اليومية



في السلطات: يُمكن إضافة أوراق البقدونس والكرفس المفرومة إلى السلطات لإضافة نكهة طازجة وفوائد صحية.

في العصائر: يُستخدمان في تحضير العصائر الخضراء، التي تُساعد في التخلص من السموم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

كزينة للأطباق: يُضاف البقدونس المفروم أو أوراق الكرفس الطازجة إلى الحساء، الأسماك، أو المشاوي.

فوائد الجمع بين الكرفس والبقدونس



إن تناول الكرفس والبقدونس معًا يُضفي فوائد صحية إضافية، حيث يُكمّل كل منهما الآخر بخصائصه الغذائية. يُمكن استخدامهما معًا لتحضير مشروبات صحية تُساعد على تطهير الجسم وتحسين مستوى الطاقة.

أضرار الإفراط في تناول الكرفس والبقدونس

وأضافت الدكتورة مروة كمال، أنه رغم الفوائد الصحية العديدة للكرفس والبقدونس، فإن الإفراط في تناولهما أو استخدامهما بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية أو الأضرار، خاصة في حالات معينة. إليك أبرز الأضرار المحتملة:

أضرار الكرفس:

الحساسية:

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الكرفس، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحكة، تورم الشفاه، أو صعوبة في التنفس في حالات نادرة.

ارتفاع نسبة الصوديوم:

يحتوي الكرفس على نسبة من الصوديوم الطبيعي. ورغم أنها منخفضة مقارنة بالأطعمة المالحة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يكون مشكلة لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى تقليل تناول الصوديوم.

خطر زيادة التعرض للمبيدات:

الكرفس من الخضروات التي تُمتص المبيدات بسهولة إذا لم يُزرع بطريقة عضوية. لذا يجب غسله جيدًا قبل تناوله.

التداخل مع أدوية الضغط:

نظرًا لأن الكرفس يُساهم في خفض ضغط الدم، فإن تناوله بكميات كبيرة قد يُسبب انخفاضًا مفرطًا لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية خافضة للضغط.

تأثير مدر للبول:

الكرفس مدر طبيعي للبول، ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل والمعادن إذا تم تناوله بكثرة.

أضرار البقدونس:

تأثيره على الحوامل:

يُعتبر البقدونس آمنًا عند تناوله بكميات معتدلة، لكنه قد يُسبب تقلصات رحمية إذا تم تناوله بكميات كبيرة، ما قد يؤدي إلى خطر الإجهاض أو الولادة المبكرة.

مشاكل الكلى:

على الرغم من أن البقدونس مفيد للكلى في الحالات الطبيعية، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يكون مضرًا للأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى أو مشكلات مزمنة بالكلى، بسبب محتواه العالي من الأوكسالات.

تأثيرات على تخثر الدم:

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من فيتامين K، الذي يُعزز تخثر الدم. قد يتعارض هذا مع أدوية مميعات الدم، مثل الوارفارين، إذا تم تناوله بكثرة.

حساسية الجلد:

عند استخدام زيت البقدونس أو ملامسة أوراقه الطازجة للجلد تحت أشعة الشمس، قد تُسبب تهيجًا جلديًا أو حساسية بسبب بعض المركبات الموجودة فيه.

ارتفاع محتواه من الأوكسالات:

قد يزيد تناول البقدونس بكميات كبيرة من خطر الإصابة بحصى الكلى أو تفاقمها بسبب محتوى الأوكسالات.

نصائح لتجنب الأضرار:

الاعتدال:

تناول الكرفس والبقدونس بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي متوازن.

غسلهما جيدًا:

يُفضل غسل الكرفس والبقدونس جيدًا بالماء أو بنقعهما في ماء وخل لإزالة بقايا المبيدات.

استشارة الطبيب:

في حالة تناول أدوية مثل مميعات الدم أو أدوية ضغط الدم، يجب استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاك الكرفس أو البقدونس.

الحوامل والمرضعات:

يُنصح الحوامل والمرضعات بعدم تناول كميات كبيرة من البقدونس.



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