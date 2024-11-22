الجمعة 22 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الكرفس، ينقص الوزن ويقوي المناعة ويحافظ على شباب البشرة

فوائد الكرفس
فوائد الكرفس

فوائد الكرفس، الكرفس من الخضراوات الورقية الشهيرة التي لها نكهة مميزة ما يجعله أساسي فى طهي العديد من الأكلات.

وفوائد الكرفس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الكرفس 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكرفس هو نوع من الخضراوات الذي ينتمي إلى عائلة الخيميات، ويشتهر بتنوع فوائده الصحية والغذائية، ويعد الكرفس مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الألياف والمركبات النباتية التي تساهم في تعزيز صحة الجسم بطرق مختلفة.

 

فوائد الكرفس للصحة 
فوائد الكرفس للصحة 

فوائد الكرفس للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكرفس الآتي:-

  • الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تلعب دور كبير في تحسين عملية الهضم، وهذه الألياف تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، كما أن الكرفس يحتوي على ماء بنسبة كبيرة، مما يساعد في ترطيب الجهاز الهضمي.
  • الكرفس يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات والفثاليدات التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، هذه المركبات تساهم في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكرفس على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.
  • الكرفس يحتوي على خصائص مدرة للبول، مما يساعد في تخليص الجسم من السموم والمياه الزائدة، كما يساعد في تقليل الالتهابات التي قد تؤثر على الكلى. ولهذا السبب، يُعتبر الكرفس مفيد في تحسين صحة الكلى والحفاظ عليها.
  • الكرفس يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الفيتامين C والفلافونويدات التي تساهم في مكافحة الالتهابات وتقليلها، لذلك، فإن تناول الكرفس يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة التي تنشأ نتيجة الالتهابات المستمرة في الجسم.
  • الكرفس يحتوي على فيتامين C الذي يلعب دور مهم في تقوية جهاز المناعة، الفيتامين C يساعد في محاربة الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا، مما يعزز القدرة الدفاعية للجسم ضد الأمراض.
  • نظرا لانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف، فإن الكرفس يعد من الخيارات المثالية للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن، ويساعد الكرفس في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الطعام بشكل مفرط.
  • الكرفس يحتوي على مركبات مغذية مثل الفيتامين A والفيتامين C، وهي مفيدة للحفاظ على صحة البشرة، وتساعد هذه الفيتامينات في تجديد خلايا البشرة وتقليل التجاعيد، مما يجعل الكرفس مفيدًا أيضًا في الحفاظ على مظهر شبابي.
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