فوائد الكرفس لتهدئة الجهاز العصبي والاسترخاء وتقوية المناعة

فوائد الكرفس، يُعد الكرفس من النباتات الشهيرة، ويعرف بفوائده الصحية والغذائية منذ العصور القديمة، حيث استخدمه المصريون القدماء والرومان والإغريق كغذاء ودواء.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الكرفس يتميز بمذاقه المميز وقيمته الغذائية العالية، إضافةً إلى كونه منخفض السعرات الحرارية وغنيًّا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



أهم فوائد الكرفس لصحة الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أبرز فوائد الكرفس لصحة الجسم، مع توضيح كيفية الاستفادة منه ضمن النظام الغذائي اليومي.



فوائد الكرفس



1. دعم صحة الجهاز الهضمي

يُعد الكرفس مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، مما يجعله مفيدًا للغاية لصحة الجهاز الهضمي. تناول الكرفس يساعد على تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن احتواءه على كمية كبيرة من الماء والألياف القابلة للذوبان يعزز الشعور بالشبع، وينظم عملية الهضم. علاوة على ذلك، يحتوي الكرفس على مركبات طبيعية تحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهل عملية امتصاص الطعام.



2. المساهمة في خفض ضغط الدم

يُعرف الكرفس بخصائصه المساعدة على خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك بفضل احتوائه على مركب يُسمى "فثاليد"، الذي يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يسهم في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم. كما أن احتواء الكرفس على كميات جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم يعزز هذا التأثير، حيث إنهما من العناصر الأساسية لتنظيم توازن السوائل في الجسم ودعم صحة القلب.



3. تعزيز صحة القلب

إضافة إلى دوره في خفض ضغط الدم، يساهم الكرفس في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، تعمل على حماية خلايا القلب والأوعية الدموية من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

4. دعم فقدان الوزن

يعتبر الكرفس خيارًا مثاليًا لمن يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه، إذ يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية مع نسبة عالية من الماء والألياف. تناول الكرفس يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة خلال اليوم. كما يمكن استخدامه كوجبة خفيفة صحية بدلًا من الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات.

5. خصائص مضادة للالتهاب

يحتوي الكرفس على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للالتهابات، مثل مادة اللوتولين. هذه المواد تساعد على تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان. تناول الكرفس بانتظام قد يساهم في تخفيف أعراض الالتهابات وتحسين جودة الحياة.

6. تعزيز صحة العظام

يُعد الكرفس مصدرًا جيدًا لفيتامين "ك"، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام وزيادة كثافتها. نقص هذا الفيتامين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، لذا فإن تناول الكرفس يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي الداعم لصحة الهيكل العظمي، خاصةً لدى كبار السن.

7. تحسين صحة البشرة

احتواء الكرفس على مضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين "C" و" A"، يجعله غذاءً مفيدًا لصحة البشرة. هذه المواد تحارب تأثيرات الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر. كذلك، يعمل الكرفس على ترطيب البشرة من الداخل بفضل محتواه العالي من الماء.

8. دعم صحة الكلى

بفضل خواصه المدرة للبول، يساهم الكرفس في تنقية الجسم من السموم والمساعدة في عمل الكلى بكفاءة. تناول عصير الكرفس بانتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية وتكوُّن حصوات الكلى.

9. تحسين جودة النوم

يحتوي الكرفس على معادن مهدئة، مثل المغنيسيوم والكالسيوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم. تناوله قبل النوم قد يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز الاسترخاء.

10. تقوية الجهاز المناعي

بفضل غناه بفيتامين "C" ومضادات الأكسدة الأخرى، يدعم الكرفس صحة الجهاز المناعي ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى. كما أن خصائصه المضادة للالتهاب تسهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة.

الكرفس

كيفية إدخال الكرفس ضمن النظام الغذائي

للاستفادة القصوى من فوائد الكرفس، يمكن تناوله بعدة طرق:

كوجبة خفيفة: يتم تناول أعواد الكرفس الطازجة كوجبة خفيفة مع الحمص أو زبدة الفول السوداني.

في السلطات: يضاف الكرفس المفروم إلى مختلف أنواع السلطات لإضفاء نكهة مميزة وقيمة غذائية عالية.

في العصائر: يمكن عصر الكرفس مع الخيار والتفاح والليمون لصنع عصير صحي ومغذٍ.

في الشوربات: يُضاف الكرفس إلى الحساء واليخنات كعنصر رئيسي يمنح الطعام نكهة رائعة وفوائد صحية مضاعفة.

أضرار الإفراط في تناول الكرفس

على الرغم من فوائد الكرفس المتعددة، إلا أن هناك بعض الأمور التي ينبغي الانتباه إليها:

قد يُسبب الكرفس حساسية لدى بعض الأشخاص، لذا يجب توخي الحذر عند تناوله للمرة الأولى.

يُفضل تناول الكرفس العضوي لتجنب التعرض للمبيدات الحشرية.

يُنصح بعدم الإفراط في تناول الكرفس، خاصةً للنساء الحوامل، لما له من تأثيرات مدرة للبول قد تؤثر على توازن السوائل في الجسم.

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